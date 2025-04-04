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توقيف سارق درّاجات آليّة ينشط ضمن محافظة جبل لبنان

منذ 23 ساعة
سجن - تعبيرية

سجن - تعبيرية

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فى إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانية، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد شخصٍ مجهول يقوم بعمليّات سرقة درّاجات آليّة ضمن مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت إحدى دورياتها من تحديد هويّته، ويُدعى، م. ع (مواليد عام 2006، سوري)، بعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته بكمين محكم في بلدة بشامون، على متن دراجة آلية نوع سويت لون أزرق من دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة، جرى ضبطها.

وبتفتيشه والدّرّاجة، تم ضبط أدوات تُستخدم في أعمال السّرقة (مقص حديدي، مفك براغي، بنسه).

وبالتّحقيق معه اعترف بما نُسب إليه لجهة سرقة درّاجات آليّة، وأنّ الدّرّاجة المضبوطة معه كان قد سرقها منذ شهرين من بشامون.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.

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