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توقيف سارق منزل في زحلة

15 - يونيو - 2021
توقيف

توقيف

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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في البلاغ التالي:

“بتاريخ 13/6/2021 أقدم مجهول على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزل أحد المواطنين في مدينة زحلة وسرق من داخله مصاغا ذهبيا و/16/ ليرة ذهبية ومبالغ مالية بالعملتين الأجنبية واللبنانية – قدرت قيمة المسروقات ب/75/ ألف دولارا أميركيا-، وفر الى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية للعمل على كشف هوية الفاعل، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة وخلال ساعات توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى:

– ج. ا. ز. (مواليد العام 1973، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة.

بتاريخ 14/6/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم تحديد مكان وجود المشتبه به في محلة سهل أبلح، فعملت دورية تابعة لشعبة المعلومات على توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عملية السرقة منفردا بواسطة الكسر والخلع، وقام بالدلالة على مكان تخبئة المسروقات التي جرى ضبطها وتسليمها لصاحبها.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

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