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توقيف سوريين اعتديا على سائق تكسي

منذ 47 دقيقة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“بنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت إحدى دوريات الشعبة، ليل تاريخ 7-10-2022، من توقيف شخصين مجهولين كانا يتعرضان بالضرب لسائق سيارة أجرة من نوع “تويوتا كورولا” في بلدة الفرزل البقاعية، وهم كل من: ع. ل. ن. (من مواليد عام ١٩٩٨، سوري وع. ع. أ. (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري)

باستماع إفادة سائق السيارة صرح أنه كان يقلهما من محلة طريق المطار إلى زحلة، مقابل مبلغ من المال، ولدى وصولهم الى الفرزل، أقدما على ضربه على رأسه، محاولان رميه من السيارة وسلبه إياها، فبدأ بالصراخ وطلب المساعدة، حيث صودف مرور إحدى دوريات الشعبة التي تدخلت على الفور وأوقفت الفاعلين.

بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفا بما نسب إليهما، وأنهما خططا لعملية سلب سيارة الأجرة المذكورة بهدف بيعها، وتقاسم المال بينهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.”

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