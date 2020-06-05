توقيف سوريين يروجان عملة أجنبية مزيفة في البترون وجل الديب

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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنه “بعد توافر معلومات عن ترويج عملة أجنبية مزيفة في البترون، وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت دورية من المديرية من توقيف السوري (عبد الحميد ا.) في مدينة البترون وضبطت بحوزته مبلغ 450 دولارا أميركيا مزيفا من فئة الخمسين دولار”.

وأشارت الى أنه “وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه وأن السوري (عدنان ا.) الملقب بـ”أبو صالح” المقيم في جل الديب هو مصدر هذه الأموال، حيث تم توقيفه وضبط مبلغ 100 دولار مزيفة من نفس الفئة معه.”

ولفتت في بيان الى أنه “بمراجعة القضاء المختص أشار بتسليمهما مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن للتوسع بالتحقيق”.