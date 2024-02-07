الأربعاء 26 رجب 1445 ﻫ - 7 فبراير 2024 |
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توقيف سوري بعمليّة نصب واحتيال "أونلاين"

منذ 13 دقيقة
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بعد المتابعة والرّصد الدّقيقين اللذين قامت بهما المديريّة العامّة لأمن الدولة لمكافحة عمليّات النّصب والاحتيال، أوقف مكتب طرابلس في مديريّة الشّمال الإقليميّة السّوريّ (م.ح.)، الذي أنشأ موقعاً وهميّاً لشركة تبيع معدّات للبحث عن المعادن والذّهب.

في التفاصيل، استهدف الموقوف أشخاصاً من جنسيّاتٍ عربيّة مختلفة، يشترون المعدّات عبر الأونلاين ويرسلون ثمنها عبر شركات تحويل الأموال.
بعد قبض المبلغ، كان الموقوف يُقدِم على إقفال خطّه ثمّ يعاود جُرمه مرّةً أخرى من خلال رقم هاتف آخر.

أجري التحقيق معه، وتمّ تسليمه إلى الجهات المختصّة بناءً على إشارة القضاء.

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