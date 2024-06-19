توقيف شخصاً هدد بإلقاء قنبلة يدوية على مطعم في طرابلس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، اليوم الأربعاء 19 حزيران، عن توقيف شخص هدد بإلقاء قنبلة يدوية على أحد المطاعم في طرابلس بعد محاولة ابتزاز المطعم للحصول على أتاوة.

جاء ذلك في بيان للمديرية قالت من خلاله: “بتاريخ 04-06-2024، تلقت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي معلومات تفيد بإقدام المدعو ع. أ. (مواليد عام 1983، لبناني) على تهديد إدارة أحد المطاعم الواقعة على طريق الميناء في طرابلس بإلقاء قنبلة يدوية، وذلك بعد رفض المطعم إعطائه أتاوة (خوّة).

وأوضح بيان المديرية أن إحدى دوريات المفرزة قامت بعملية رصد ومراقبة حثيثة للمشتبه به، وتمكنت من توقيفه في المحلة المذكورة خلال أقل من ساعة من تلقي البلاغ.

ولفت البيان أنه تم تحويل المتهم إلى الجهة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود قوى الأمن الداخلي للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة جميع أشكال الابتزاز والتهديد في المجتمع.