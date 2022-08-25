الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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توقيف شخصين بسرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل حقيبة

منذ ساعة واحدة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“منذ حوالي شهرين تعرّض أحد المواطنين لسرقة مبلغ /30،000/ دولار أميركي، و/5،000،000/ ل.ل. من حقيبة يد عائدة له، وذلك بعد أن دخل مجهول إلى المقهى الذي يعمل فيه وسرق الحقيبة. وقد تقدم صاحب العلاقة في حينها بشكوى ضد مجهول لدى مخفر صيدا القديمة في وحدة الدرك الإقليمي بجرم السّرقة.

بنتيجة المتابعة من قبل دوريّة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، وبعد مراقبة طويلة لأحد عمّال المقهى تم الاشتباه بالمدعو:

س. ح. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة)
وبتاريخ 23/7/2022، تمكّنت دوريّة من المفرزة من تحديد مكان تواجده وتوقيفه في مدينة صيدا.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليّة السّرقة، وبأنّه قام بتحريض صديقه على السرقة، ويدعى:

م. ح. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة)
بالتاريخ ذاته، استُدرج من مدينة صور، وتمّ توقيفه في بلدة عين الدلب- صيدا بعد نصب كمين محكمٍ له. وبالتحقيق معه من قبل عناصر المفرزة، اعترف بإقدامه على سرقة المدّعي بتحريض من (س. ح.).

بتفتيشهما، جرى ضبط مبلغ /13،400/ دولار أميركي، وسيّارة رباعية الدفع، وهاتفين خلويّين، كانا قد ابتاعاها من الأموال المسروقة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات مفرزة صيدا القضائيّة للتوسّع بالتحقيق معهما بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

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