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توقيف شخصين وضبط دراجة آلية مسروقة

منذ ساعة واحدة
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ،البلاغ الآتي:

“الساعة 23.30 من يوم الإثنين 17 -10- 2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بشخصين على متن “فان” لنقل الركاب متجها من بيروت نحو البقاع، وعلى متنه دراجة آلية نوع “vespa”، مخبأة في خلفية الفان ويدعيان: ع. خ. (مواليد عام 1989، لبناني – سائق الفان) وع. ع. (من مواليد عام 2003، سوري).

من خلال المتابعة، تبين أن الدراجة المذكورة قد سرقها الأخير في التاريخ ذاته من محلة “الزيتونة باي” حوالى الساعة 19,30.

ترك السائق لقاء سند إقامة، وأودع (ع. ع.) مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني في حقه، وتم تسليم الدراجة إلى مالكها بناء

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