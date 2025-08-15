الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف شخصين… وهذا ما ضُبط

منذ 5 دقائق
سجن - تعبيرية

سجن - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص يقود دراجة آلية مسروقة بعمليات سلب، نشل، وتعاطي المخدرات في بيروت وضواحيها.

بنتيجة المُتابعة، والاستقصاءات والتحرّيّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمكّنت من رصده في مدينة الشويفات، حيث جرى توقيفه على متن الدراجة المسروقة، وهو المدعو: ح. ع. (مواليد عام 1998، لبناني).
بتفتيشه، عُثر بحوزته على هاتف خلوي مسروق، حبوب مخدِّرة، ومبلغ من المال. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

وفي السياق عينه، اشتبهت عناصر المفرزة خلال إقامة تمركزات أمنية ثابتة وظرفية في محلة صوفر، بسيارة نوع “بي أم” من دون أوراق، يقودها المدعو: ج. أ. (مواليد عام 1995، لبناني).
بتفتيشه والسيارة، عُثِرَ على مسدس حربي مع /6/ طلقات، طبة بلاستيكية وعلبة حديدية بداخلهما مادّة الكوكايين وسيجارة حشيشة الكيف، دفتر ورق لف، وهاتف خلوي.

أودعا مع المضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الحكومة نواف سلام
    سلام رداً على قاسم: التهديد والتلويح بالحرب الأهلية مرفوض تماماً
    قوة مشتركة من اليونيفيل والجيش اللبناني
    رئيس بعثة اليونيفيل زار قائمقام حاصبيا
    مهمات الدفاع المدني جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان
    حريقٌ يُهدّد المنازل في الجميلية… ومناشدات لإخماده

    الأكثر قراءة

    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    بعد اختفاء أكثر من 15 فتاة.. بيان توضيحي من قوى الأمن!
    الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
    باراك وأورتاغوس في بيروت ولا عودة عن "حصرية السلاح"
    علما أمريكا والصين
    رويترز: أمريكا تزرع أجهزة تعقب في شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي لكشف نقلها للصين