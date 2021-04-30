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توقيف شخص على حاجز ضهر البيدر وبحوزته سيارة مسروقة

30 - أبريل - 2021
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

الساعة 2:45 من فجر يوم الأربعاء 28-4-2021، تخطّت سيّارة من نوع “هيونداي Grand I10” لون أبيض حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه، فعمل آخرون على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامها، بهدف إيقافها، إلّا أن سائقها تابع سيره، على الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق.

تمكّن عناصر الحاجز المذكور من ضبطها بعد مطاردتها ومن توقيف السائق، ويدعى:

س. ج. (مواليد عام 1992، لبناني)
وقد تبيّن ان المركبة الآلية قد سرقت من محلة سن الفيل.

سلمت السيارة الى مالكتها التي لم تكن على علم بعملية السرقة، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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