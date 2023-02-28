الثلاثاء 8 شعبان 1444 ﻫ - 28 فبراير 2023 |
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توقيف شخص.. وهذا ما ضبط بحوزته

منذ 44 دقيقة
توقيف منفذ عمليات سلب ونشل

توقيف منفذ عمليات سلب ونشل

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 13-2-2023، من ضبط سيّارة “ب أم” لون أبيض زجاجها حاجب للرؤية ومن دون لوحات، يقودها المدعو:

– ع. خ. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري)

ضُبِطَ في داخل السّيّارة كابل نحاسي قُطِعَ عن أحد أعمدة الكهرباء، بندقية صيد، قناع للوجه، وآلة لفرم الحشيش.

أوقف (ع. خ.) وأودع والسّيّارة والمضبوطات فصيلة البدّاوي، للتوسّع بالتحقيق معه وإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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