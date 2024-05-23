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توقيف شخص يبيع تذاكر وهمية لحضور مباريات كرة السلة

منذ 7 دقائق
ع. م. (من مواليد عام 1990، لبناني)

ع. م. (من مواليد عام 1990، لبناني)

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صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات احتيال بحيث يقوم أشخاص مجهولون بإيهام ضحاياهم ببيع بطاقات لحضور المباريات النهائية لبطولة كرة السّلّة اللّبنانيّة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت عناصر فصيلة رأس بيروت وحدة شرطة بيروت إلى تحديد هوية أحدهم.

بتاريخ 22-5-2024، وبعد المتابعة أوقفته هذه الفصيلة وتبيّن أنه يدعى:

ع. م. (من مواليد عام 1990، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.

لذلك، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورته وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعماله، أو تعرّض لمثل هكذا عملية من قبل شخص آخر بجرم مماثل، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة، أو الاتّصال على الرقم: 740942-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة”.

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