توقيف شخص يقوم بأعمال منافية للحشمة في مونو الأشرفية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “توافرت معلومات لمفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة حول قيام أحد الأشخاص في الآونة الأخيرة بتصرفات منافية للحشمة على مرأى المواطنين وبخاصة النساء منهم، وذلك في شارع مونو – بيروت.

بتاريخ 24-6-2020، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكنت من توقيف المشتبه به على متن دراجة آلية، ويدعى:

– م. ح. (مواليد عام 1984، سوري). جرى ضبط الدراجة التي عثر بداخلها على ساطور. كما تبين أنه من أصحاب السوابق بالجرم ذاته إضافة الى جرائم سلب، نشل، سرقة، مخدرات، تعرض للآداب العامة وانتحال هوية مغايرة. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وقد نظم محضرا ضبط بحقه، الأول دراجة من دون تسجيل، والثاني عدم حيازة إجازة سوق.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من اللواتي تعرفن عليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.