توقيف شخص يوضّب ويخزّن المخدرات بشقته في دير قوبل وضبط كمية كبيرة منها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة، عن نجاحها في عملية استهداف شخص يُشتبه بتوضيب وتخزين مواد مخدّرة داخل شقته في بلدة دير قوبل – عاليه.

وقد أسفرت العملية عن ضبط كميّة كبيرة من المخدّرات ومعدّات تستخدم في توضيبها وتوزيعها.

بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، نفّذت دوريات الشّعبة عملية دهم واعتقال للشخص المشتبه به، السيد “ر. ع.” (من مواليد عام 1994، لبناني)، بالإضافة إلى زوجته “ل. م.” (من مواليد عام 1996، لبنانيّة). وخلال التفتيش، تم ضبط الآتي:

– 14 كيسًا يحتوي على 6082,7 كلغ قائم من الكوكايين.

– 585 غرام من مادة الماريجوانا.

– 15 غرام من حشيشة الكيف.

– أدوات تستخدم في توضيب المخدّرات (ميازين، مصفاة…).

– 6 آلاف طبّة بلاستيكيّة.

– مبالغ ماليّة.

– 3 مسدّسات حربيّة مع طلقات.

– منظار ودرّاجة آليّة وهاتف خلوي.

وأقر المشتبه به “ر. ع.” خلال التحقيقات بأنه يقوم بتخزين وتوزيع المواد المخدّرة في المنطقة. كما اعترفت زوجته بمعرفتها ودورها في نشاطه الغير قانوني.

تم تحويل المشتبه بهما والمضبوطات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه العملية ضمن جهود قوى الأمن الداخلي في محاربة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي في لبنان.