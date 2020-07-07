توقيف شقيقين بحوزتهما اسلحة وذخائر في ببنين عكار

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“في إطار متابعتها لشبكات تهريب وتجارة الأسلحة وبعد عمليات رصد ومراقبة وبالتنسيق مع القضاء المختص داهمت قوة من المديرية العامة لأمن الدولة منزلي الشقيقين السوريين (ي.م) و (ب.م) الكائنين في بلدة ببنين – عكار وضبطت داخلهما كمية من البنادق والذخائر الحربية المتنوعة والجعب الحربية والرمانات اليدوية.

تم توقيف الشقيقين المذكورين حيث يجري التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص”.