توقيف شقيقين بحوزتهما اسلحة وذخائر في ببنين عكار

توقيف
توقيف

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“في إطار متابعتها لشبكات تهريب وتجارة الأسلحة وبعد عمليات رصد ومراقبة وبالتنسيق مع القضاء المختص داهمت قوة من المديرية العامة لأمن الدولة منزلي الشقيقين السوريين (ي.م) و (ب.م) الكائنين في بلدة ببنين – عكار وضبطت داخلهما كمية من البنادق والذخائر الحربية المتنوعة والجعب الحربية والرمانات اليدوية.

تم توقيف الشقيقين المذكورين حيث يجري التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص”.

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