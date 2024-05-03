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توقيف طبيب في قضية "عصابة التيكتوكرز"

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 3 - مايو - 2024 2:22 مساءً
تيك توك

تيك توك

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بعد أيام على القضية التي شغلت الرأي العام حول عصابة التيكتوكرز المتّهمين باغتصاب الأطفال والمراهقين، وبعد أن أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية 7 اشخاص من المتهمين، علم موقع mtv أنّ القوى الأمنيّة التي تحقّق في القضيّة أوقفت طبيب الأسنان ع. ع. بعد اعتراف شابّين باستدراجهما من قبله والاعتداء عليهما.

وتتابع القوى الأمنيّة تحقيقاتها مع انكشاف المزيد من خيوط الجرائم التي كانت تنفّذ والتي أظهرت تورّط أشخاص من جنسيّاتٍ مختلفة.

هذا وأفادت قناة “الجديد”، الأربعاء 1\5\2024، بأن “السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت 7 اشخاص من المتهمين باستدراج أطفال واغتصابهم، بينهم أحد المشاهير على منصة “تيك توك” في لبنان، بعدما فضحه مؤثر شهير آخر كان قد أوقف قبله بساعات”.

وأفادت معلومات ، بأنه تم توقيف ألـ “تيكتوكر” الشهير، وهو يملك صالونًا للحلاقة، ويقوم باستدراج الأطفال عبر tiktok باستغلال شهرته، بحجة تنفيذ فيديو لعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يدعو الاطفال بعدها للإحتفال بإحدى الحفلات وليتم بعدها تنفيذ جريمة الإعتداء.

ووفق المعلومات عينها، فهم يشكلون عصابة منظمة ومؤلفة من 30 شخصًا تمتهن تجارة الممنوعات واغتصاب الأطفال، بينها 10 أشخاص يختارون لرئيس العصابة الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقسما اخر يحدد مكان الجريمة من خلال حجز الشاليهات المتواجدة في جبل لبنان وبيروت، والقسم الاخير لتنفيذ الاعتداءات.

وأشارت المعلومات إلى أن “8 أطفال تقدموا بشكوى مع أهاليهم من أصل 30 طفل تعرضوا للإغتصاب”.

وقدم أحد المحامين اخبارًا للنيابة العامة بحق المدعو ج . ب، وتحرك رئيس مكتب مكافحة الجرائم باتريك عبيد مع جمعية الأحداث للكشف عن هويّة الأطفال كافة.

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