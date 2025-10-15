الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
توقيف عامل حاول اشعال النيران بمحطة بنزبن في زحلة

البنزين - تعبيرية

أعلنت شركة “مدكو” في بيان، أنه ” تم تَداوَلُ فيديو منذُ بعض الوقت عبرَ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيّ، يُظهِرُ أحدَ عُمّالِ محطّةٍ بإدارةِ شركةِ “مِدكو” في الكرك – البقاع، وهو يقومُ بسحبِ خرطومِ البنزين ورشِّ المادّةِ على نارٍ كان قد أشعلَها بنفسِه داخلَ نطاقِ المحطّة. وعلى الفوار تَحرّكَ مديرُ المحطّةِ وفريقُ عملِه لمحاولةِ السَّيطرةِ على الوَضع، وقامَ المديرُ بقطع التّيّارِ الكهربائيِّ كإجراءٍ احترازيّ لوقف ضخّ البنزين من الخرطوم. إلّا أنّ العامل المذكورُ، وهو من التّابعيّةِ المصريّة، أقدمَ على محاولةِ إشعالِ النارِ مُجدَّدًا عبرَ رَميِ سيجارةٍ مُشتعلة داخل جورة خزّان الوقود، وهو ما يظهر في الفيديو المُتَداول. عندئذٍ تدخَّلَ مديرُ المحطّةِ وفريقُه لإيقافِه بالقوّة، وتمَّ الاتّصالُ على الفورِ بمخفرِ المعلّقة – الكرك في قوى الأمنِ الدّاخليّ، وحضرتِ على الفور قوّةٌ إلى المكانِ وأوقفتِ العامل عند الساعة السادسة مساء”.

واكدت الشركة أنّه “بحسب المعطيات الاولية، فهذا العمل فرديٌّ وناتجٌ عن ظُروفٍ شخصيّةٍ لا علاقةَ لها بعمله في المحطّة. وبعدَ السَّيطرةِ على الحادثِ وتوقيفِ العامل، عادتِ المحطّةُ إلى عملِها الطّبيعيِّ كالمعتاد”.

ووضعت الشركة نفسَها “بتصرّفِ تحقيقِ قوى الأمنِ الدّاخليّ، وهي على ثقةٍ تامّةٍ بالمؤسّسةِ الأمنيّةِ، وتنتظرُ نتائجَ التحقيق لمعرفةِ تفاصيل الحادثِ وأسبابِه، وستقوم الشّركة بالادّعاء على العامل فور انتهاء التحقيق”.

