توقيف عدد من مروجي المخدّرات ينشطون في محلّة جسر الباشا – الحازمية

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أوقف مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية كل من: ب. ك. (مواليد عام 1988، هندي)، ا. ع. (مواليد عام 1987، مصري)، م. م. (مواليد عام 1992، مصري)، ك. ع. (مواليد عام 1977، مصري).

وضبط بحوزتهم كميّة من المخدرات عبارة عن:

-9 أكياس تحتوي على مادة السالفيا.

– حقيبة بداخلها 157 غ من حشيشة الكيف.

-142 حبة ترامادول.

– كمية من حبوب الكبتاغون.

إضافةً الى ضبط سكين، وقبضة حديدية، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدرات إلى عدد من الزبائن اللبنانيين والمصريين.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجّار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن مروجين من الجنسيتين المصرية والهنديّة، ينشطون في منطقة جسر الباشا-الحازمية.

نتيجةً للمتابعة الحثيثة وعمليات الرصد والتعقّب، توصّلت المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة الى تحديد مكان تواجدهم، وتوقيفهم، وهم كل من:

ب. ك. (مواليد عام 1988، هندي)

ا. ع. (مواليد عام 1987، مصري)

م. م. (مواليد عام 1992، مصري)

ك. ع. (مواليد عام 1977، مصري)

وضبط بحوزتهم كميّة من المخدرات عبارة عن:

– 9 أكياس تحتوي على مادة السالفيا.

– حقيبة بداخلها 157غ من حشيشة الكيف.

– 142 حبة ترامادول.

– كمية من حبوب الكبتاغون.

إضافةً الى ضبط سكين، وقبضة حديدية، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدرات إلى عدد من الزبائن اللبنانيين والمصريين.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.