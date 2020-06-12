توقيف عدد من مروجي المخدّرات ينشطون في محلّة جسر الباشا – الحازمية
أوقف مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية كل من: ب. ك. (مواليد عام 1988، هندي)، ا. ع. (مواليد عام 1987، مصري)، م. م. (مواليد عام 1992، مصري)، ك. ع. (مواليد عام 1977، مصري).
وضبط بحوزتهم كميّة من المخدرات عبارة عن:
-9 أكياس تحتوي على مادة السالفيا.
– حقيبة بداخلها 157 غ من حشيشة الكيف.
-142 حبة ترامادول.
– كمية من حبوب الكبتاغون.
إضافةً الى ضبط سكين، وقبضة حديدية، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدرات إلى عدد من الزبائن اللبنانيين والمصريين.
وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجّار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن مروجين من الجنسيتين المصرية والهنديّة، ينشطون في منطقة جسر الباشا-الحازمية.
نتيجةً للمتابعة الحثيثة وعمليات الرصد والتعقّب، توصّلت المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة الى تحديد مكان تواجدهم، وتوقيفهم، وهم كل من:
ب. ك. (مواليد عام 1988، هندي)
ا. ع. (مواليد عام 1987، مصري)
م. م. (مواليد عام 1992، مصري)
ك. ع. (مواليد عام 1977، مصري)
وضبط بحوزتهم كميّة من المخدرات عبارة عن:
– 9 أكياس تحتوي على مادة السالفيا.
– حقيبة بداخلها 157غ من حشيشة الكيف.
– 142 حبة ترامادول.
– كمية من حبوب الكبتاغون.
إضافةً الى ضبط سكين، وقبضة حديدية، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدرات إلى عدد من الزبائن اللبنانيين والمصريين.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.