توقيف عراقيين في المطار بحوزتهما عملة مزيفة

ي. س. (مواليد عام 1988)، خ. ع. (مواليد عام 1985
ي. س. (مواليد عام 1988)، خ. ع. (مواليد عام 1985

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة الـلاغ التالي:

“بتاريخ 21-7-2020، أوقفت فصيلة التفتيشات التابعة لسرية درك المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة شخصين من التابعية العراقية حاولا تهريب -على متن شركة الخطوط الجوية العراقية – كمية من العملة المزيفة إلى العراق.

والمبلغ بارة عن 60.500 دولار أميركي و31.500.000 دينار عراقي، وهما: ي. س. (مواليد عام 1988)، خ. ع. (مواليد عام 1985)

تم التحقيق معهما من قبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، وأودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

نجم: أجدد التزامي العمل لإنفاذ الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد

عبد الصمد: العمل على جعل موضوع زيادة الأجور أولوية لدى الحكومة

عون: مصرّ على متابعة التحقيقات في جريمة تصنيع دجاج ولحوم منتهية الصلاحية

بالصورة – إشكال واعتداء بالضرب على خلفية تعبئة مادة البنزين في صور