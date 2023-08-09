الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
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توقيف عشرات السوريين في عكار وضبط أسلحة حربية وذخائر في بعلبك

منذ 21 دقيقة
وحدات من الجيش اللبناني

وحدات من الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 9 / 8 /2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في حي الشراونة – بعلبك، وضبطت أسلحة حربية وبنادق صيد وكمية من الذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وآلات تُستخدم في تصنيعها.

سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.

كما أعلنت قيادة الجيش في بيان آخر أنه وبتاريخ 9 / 8 /2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة شدرا – عكار، وأوقفت 9 أشخاص لمساعدتهم عددًا من السوريين على التنقل بصورة غير قانونية داخل الأراضي اللبنانية.

كما أوقفت قوة من الجيش في البلدة نفسها 60 سوريًّا لدخولهم خلسة إلى لبنان.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 

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