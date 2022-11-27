توقيف عصابة سرقة دراجات ناريّة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26/ 11/ 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم ـــ الضاحية الجنوبية عصابة سرقة دراجات نارية تتألف من السوري (ع.خ.) المطلوب بجرائم إيواء مطلوبين خطرين ومساعدتهم في تأمين معدات لسرقة الدراجات النارية والتجول من دون أوراق ثبوتية، والسوري (غ.ع.) والمواطنَين (م.ن.) و(ح.ن.) الفار من سجن قصر العدل، وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم المشاركة في قتل شخص وإطلاق نار وسرقة دراجات نارية وتعاطي المخدرات وترويجها وافتعال اشكالات والسلب والترهيب بقوة السلاح.

وقد ضبط بحوزتهم مسدس حربي واعترفوا بسرقة 720 دراجة نارية.

سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.