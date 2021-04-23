الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف عصابة لسرقة السيارات في جبل لبنان

23 - أبريل - 2021
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة سيارات نوع “كيا” من مناطق مختلفة في محافظة جبل لبنان، ونقلها الى البقاع تمهيداً لتهريبها إلى داخل الأراضي السّورية، من قِبَل إحدى العصابات. وعلى الأثر، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي دوريّاتها على المسالك التي يُحتمل أن يسلكها أفراد العصابة الى البقاع.

وبتاريخ 10-4-2021، ونتيجة المراقبة الدّقيقة رصدت إحدى دوريات الشّعبة سيّارة مسروقة من نوع كيا في محلة المديرج بمواكبة حافلة نقل ركّاب “فان”.

وعلى الفور، كمنت عناصر الدورية في المحلّة المذكورة، وتمكّنت من ضبطت الآليتين وكمية من المخدّرات بداخلهما، وأوقفت كلاًّ مِن:

و. ن. (مواليد عام 1972، لبناني)

ه. م. (مواليد عام 1977، لبناني)

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بإقدامه على تنفيذ العديد من عمليات سرقة السّيارات من محافظة جبل لبنان ونقلها الى البقاع لتهريبها إلى سوريا، واعترف الثّاني بتأمين الطّريق للأول ومواكبته إلى حين تسليم السّيارة المسروقة.

وقد سلّمت السّيارة المضبوطة الى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

الخبير الدستوري سعيد مالك
سعيد مالك لصوت الناس: الدستور واضح.. على الرئيس عون مغادرة قصر بعبدا
عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمّال
عدنان رمّال لصوت الناس: نرفض تسعيرة الـ20000 ليرة للدولار الجمركي
رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض
معوض لصوت الناس: التقيت جعجع وجنبلاط والمستقلين السنة وأنسق مع الكتائب والتغييريين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مرفأ بيروت
تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
ربيع الهبر
تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
الطفلة السورية جوى استانبولي
قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن