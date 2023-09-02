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توقيف عصابة لسرقة دراجات آليّة من بيروت وجبل لبنان

منذ 37 دقيقة
توقيف

توقيف

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أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة من مختلف المناطق اللبنانية، كُلّفت شعبة المعلومات بتكثيف دوريّاتها في المناطق التي تَكثُر فيها العمليات المذكورة للعمل على رصد المتورّطين بها وتوقيفهم.

بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي أجرتها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الدّراجات الآليّة من مناطق بيروت وجبل لبنان، ونقلها الى منطقة الشّمال.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّات أفراد العصابة، ومن بينهم:

ع. ق. (مواليد عام 1996، سوري)
ح. د. (مواليد عام 1995، لبناني)
بتاريخ 15-08-2023، وبعد مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريّات الشّعبة على متن دراجة آليّة في محلّة التّل، حيث عملت على نصب كمينٍ محكمٍ أدّى إلى توقيفهما وضبط الدّراجة الآليّة التّي تبين أنها مسروقة.

بتفتيشهما والدراجة، تم ضبط أدوات تُستخدم في السّرقة، وقفّازات نايلون، وهاتفين خلويّين.

بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من ٦٠ عملية سرقة دراجة آليّة من مناطق بيروت وجبل لبنان ونقلها إلى طرابلس وتسليمها للثّاني، الذي يقوم بدوره بتسليمها لشخص آخر لقاء مبالغ مالية، واعترف الثّاني بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف متورطين آخرين.

 

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