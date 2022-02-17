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توقيف عصابتي سرقة أسلاك كهربائية في أنفة والبدّاوي

17 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2022 6:31 مساءً
أفراد العصابة

أفراد العصابة

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دهمت قوة من مفرزة استقصاء الشمال شقة سكنية في محلة جبل البداوي بعد توافر معلومات للمفرزة عن قيام أشخاص بسرقة أسلاك كهربائية من محلة انفه الطريق البحرية، وبتخزينها في أحد المنازل في محلة جبل البداوي، وتم توقيف كل من اللبنانيين:
م. ط. (من مواليد عام 1987)
أ. ط. (من مواليد عام 1975)
خ. خ. (من مواليد عام 1981)
و ضبطت 3 أكياس كبيرة الحجم بداخلها كمية من أسلاك النحاس المقطّع وزنها حوالى 65 كلغ. وبالتحقيق معهم، إعترفوا بما نسب إليهم.

وقد أودعوا مع المضبوطات المرجع المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء.

في سياق متصل، توافرت معلومات لمفرزة إستقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخصين بسرقة أسلاك كهربائية من داخل أحد المنازل في محلة مجدليا وهما:
ج. س. (من مواليد عام 1983، سوري)
ا. د. (من مواليد عام 1988، سوري)

وبالتاريخ ذاته، ومن خلال الإستقصاءات والتحريات، أوقفا في محلة البداوي وضبطت المسروقات. وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما.

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