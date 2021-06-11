الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف لبناني في النمسا يدير شبكة لتهريب المخدرات إلى السعودية

11 - يونيو - 2021
عناصر من الشرطة النمساوية-أرشيفية

عناصر من الشرطة النمساوية-أرشيفية

A A A
طباعة المقال

ألقت السلطات النمساوية القبض على صاحب مطعم، من أصل لبناني، تبين أنه مسؤول عن شبكة مخدرات، وأن مطعمه مركز لمخدر ”الكبتاغون“ في أوروبا، وقد دأب على تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما أوردته قناة الإخبارية السعودية، فقد كشف قائد الشرطة النمساوية أن ”صاحب المطعم، هو المسؤول عن الشبكة الموجودة في النمسا، وهو لبناني الأصل، يبلغ من العمر 50 عاما، ولديه نسيب، متقدم للجنسية البلجيكية، متهم كذلك في القضية، وملاحق قضائيا من البرازيل، بتهم تتعلق بتهريب الكوكائين إلى أوروبا“.

وأضاف مراسل القناة، نقلا عن قائد الشرطة: ”المطعم الذي كان يديره المتهم، مخصص فقط لنقل المخدرات إلى السعودية“، مبينا أن ”الشبكة تتألف من 15 شخصا، ورئيس هذه الشبكة هو المواطن النمساوي من أصول لبنانية، حيث كانت تجري عملية تهريب المخدرات، من خلال التنسيق مع شبكات تهريب المخدرات من لبنان إلى بلجيكا، ومن بلجيكا تنتقل بعد ذلك إلى النمسا، ومن النمسا إلى السعودية“.

وقال مراسل القناة، نقلا عن مسؤول الشرطة، إنه ”كان يتم تهريب المخدرات عبر لفافات بلاستيكية لبنانية الصنع، وكذلك المواد المخدرة لبنانية الصنع، وتم جلبها إلى النمسا، ووضعها في غسالات كبيرة لشحنها إلى المملكة، على شكل بضائع رسمية“.

    المزيد من أخبار لبنان

    سمير جعجع
    جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
    عملية سلب
    تعرض شاب لمحاولة قتل وسلب في النبطية.. اليكم التفاصيل
    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة: جزء من أدوية السرطان أصبح الآن مؤمنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة