الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف متحرش ومعتد على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في صيدا

منذ ساعة واحدة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم.

بتاريخ 15-7-2023، ادعت مواطنة لدى مخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي، ضد المدعو: ي. ع. (مواليد العام 1978، فلسطيني)، بجرم التحرش والاعتداء على شقيقتها (مواليد العام 1981) وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد قيامه باستدراجها الى منزله. كما صرحت بأن الفاعل توارى عن الأنظار بعد افتضاح أمره.

على الأثر، كلِّفت مفرزة استقصاء الجنوب بكشف مكان المشتبه فيه وتوقيفه. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر هذه المفرزة من تحديد مكان تواجده وتوقيفه بكمين محكم. بالتحقيق معه من قبل مخفر صيدا الجديدة، اعترف بما نسب إليه. أودع الموقوف مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ميشال عون
    شائعات عن وفاة الرئيس عون!
    البطريرك الراعي
    الراعي: لنجدة لبنان وتحريره من فساد السياسيين
    النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا
    بعد مرور 200 يوم على اعتصامه وصليبا.. ماذا قال خلف؟

    الأكثر قراءة

    وليم نون
    وليم نون لمسؤول كبير في حزب الله: "فشر على نصّ رقبتك"
    السعودية -لبنان
    السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة
    مخيم عين الحلوة
    الجيش: لا صحة لتحضيرنا عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة