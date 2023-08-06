توقيف متحرش ومعتد على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في صيدا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم.

بتاريخ 15-7-2023، ادعت مواطنة لدى مخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي، ضد المدعو: ي. ع. (مواليد العام 1978، فلسطيني)، بجرم التحرش والاعتداء على شقيقتها (مواليد العام 1981) وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد قيامه باستدراجها الى منزله. كما صرحت بأن الفاعل توارى عن الأنظار بعد افتضاح أمره.

على الأثر، كلِّفت مفرزة استقصاء الجنوب بكشف مكان المشتبه فيه وتوقيفه. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر هذه المفرزة من تحديد مكان تواجده وتوقيفه بكمين محكم. بالتحقيق معه من قبل مخفر صيدا الجديدة، اعترف بما نسب إليه. أودع الموقوف مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص”.