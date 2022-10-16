الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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توقيف مروجي مخدرات في جبل لبنان

منذ ساعة واحدة
القبض على مروجي مخدرات

القبض على مروجي مخدرات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في المناطق اللبنانية كافة والتي آلت الى توقيف عدد كبير من المتورّطين بها، وبنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي تجريها، تمكّنت من تحديد هوية مروجَي مخدّرات ينشطان في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، وهما كلٌّ من:
ع. ج. (مواليد العام ٢٠٠٣، لبناني)
ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠٢، لبناني)

وفي التفاصيل، بتاريخ 6-10-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة بالجرم المشهود، في أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في محلّة النّبعة على متن دراجة آلية، تمّ ضبطها. كما تم توقيف أحد زبائنهما، على متن سيارته نوع “رينو” لون أبيض (تم ضبطها أيضاً)، ويدعى:

ق. ر. (مواليد عام ١٩٨٣، لبناني) (بحقه ملاحقتين قضائيتَين بجرم مخدّرات وشيك من دون رصيد).
بتفتيشهم والدراجة والسّيّارة، ضُبط بحوزة المروّجَين طبّتان بلاستيكيّتان بداخلهما مادة الكوكايين زِنتها /8.5/ غ. وهاتف خلوي ومبلغ مالي.

بتفتيش مكان إقامة المروّجَين في محلّة النبعة، تم ضبط /313/ غ. من مادّة الكوكايين، /8.8/ غ. باز الكوكايين، /22/ حبّة مخدّرة موضّبة في أظرفٍ، وطبات بلاستيكية جاهزة للترويج.

وبالتحقيق معهم، اعترف المروّجان بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزبائن، وبتعاطي المخدّرات، واعترف (ق. ر.) بتعاطي المخدّرات وبالاستحصال عليها منهما”.

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