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توقيف مروجي مخدّرات في طرابلس وهذا ما تم ضبطه

منذ 55 دقيقة
توقيف

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “في إطار عمليّات الرصد والمتابعة للعصابات الإجرامية التي تقوم بترويج المخدّرات والإتجار بها، تمكّن مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 5/1/2022، من توقيف مروّجَي مخدّرات، في محلّة الميناء – طرابلس، وهما: ي. س. (من مواليد عام 1998، فلسطيني) وم. أ. (من مواليد عام 1992، مكتوم القيد). وعُثر بحوزة الثاني على 4″طبّات بلاستيكية” بداخلها مادّة الكوكايين زِنة 19غ”.

وأضافت، في بيان: “كما تمّ توقيف مروّجَي مخدّرات آخرَين في محلّة باب الحديد، ويُدعيان: أ. س. (من مواليد عام 1983، لبناني) وع. ن. (من مواليد عام 1995، سوري). وبتفتيشهما، عُثر على: 48 ظرفًا بداخلها مادّة الهيرويين زِنة 90غ، 12 ظرفًا بداخلها مادّة الكوكايين زِنة 22غ، ظرفین بداخلهما مادّة السالفيا زِنة 3غ”.

ولفتت المديرية، في الختام، إلى أن “التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

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