توقيف مروج مخدرات في أحد مطاعم برج حمود.. وهذا ما ضُبط معه

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة
البلاغ التالي:
توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشّرطة القضائية حول قيام شخص بترويج المخدّرات في مطعمٍ عائد له في محلّة برج حمّود.
بتاريخ 14—9-2021، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمّت مداهمة المطعم، حيث أوقف المشتبه به: ف. ص. (من مواليد عام 1986، لبناني)، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرم ترويج المخدرات.
بتفتيش منزله الكائن في محلّة السبتية، عُثر على كميّة من المواد المخدّرة، على الشّكل التالي:
أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.