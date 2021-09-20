توقيف مروج مخدرات في أحد مطاعم برج حمود.. وهذا ما ضُبط معه

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة

البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشّرطة القضائية حول قيام شخص بترويج المخدّرات في مطعمٍ عائد له في محلّة برج حمّود.

بتاريخ 14—9-2021، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمّت مداهمة المطعم، حيث أوقف المشتبه به: ف. ص. (من مواليد عام 1986، لبناني)، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرم ترويج المخدرات.

بتفتيش منزله الكائن في محلّة السبتية، عُثر على كميّة من المواد المخدّرة، على الشّكل التالي:

/194/غ. من مادّة الكوكايين.

/357/ حبّة مخدّرة، من أنواع مختلفة.

/20/غ من حشيشة الكيف.

نبتتان من الماريجوانا.

/3/ هواتف خلوية، وميزان حساس.

مبلغ مالي قدره /26،810،000/ ليرة لبنانية.

أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.