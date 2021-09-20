الأثنين 13 صفر 1443 ﻫ - 20 سبتمبر 2021 |
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توقيف مروج مخدرات في أحد مطاعم برج حمود.. وهذا ما ضُبط معه

منذ 8 دقائق
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة

البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشّرطة القضائية حول قيام شخص بترويج المخدّرات في مطعمٍ عائد له في محلّة برج حمّود.

بتاريخ 14—9-2021، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمّت مداهمة المطعم، حيث أوقف المشتبه به: ف. ص. (من مواليد عام 1986، لبناني)، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرم ترويج المخدرات.

بتفتيش منزله الكائن في محلّة السبتية، عُثر على كميّة من المواد المخدّرة، على الشّكل التالي:

  • /194/غ. من مادّة الكوكايين.
  • /357/ حبّة مخدّرة، من أنواع مختلفة.
  • /20/غ من حشيشة الكيف.
  • نبتتان من الماريجوانا.
  • /3/ هواتف خلوية، وميزان حساس.
  • مبلغ مالي قدره /26،810،000/ ليرة لبنانية.

أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

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