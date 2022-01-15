توقيف مروّج مخدرات بحوزته “631” حبّة “كبتاغون

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
في إطار عمليّات الرصد والمتابعة للعصابات الإجرامية التي تقوم بترويج المخدرات والإتجار بها، تمكّنت دورية من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية، من توقيف أحد الأشخاص بجرم ترويج مخدّرات، وذلك في محلّة السويقة – طرابلس، ويدعى:
ج. د. (مواليد عام 1986، سوري الجنسيّة)
ضُبط بحوزته:
/631/ حبّة “كبتاغون”.
/459/ غ من حشيشة الكيف.
حبة “ترامال”.
وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /8/ مذكرات توقيف غيابية، بجرم إتجار وترويج المخدرات، وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج مخدّرات.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.