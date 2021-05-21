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توقيف مروّج مخدرات في الجعيتاوي

21 - مايو - 2021
توقيف

توقيف

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أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ، اليوم، أنه “من خلال الجهود الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبعد أن توافرت معلومات لديها حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج مادة الهرويين المخدرة إلى عدد من الشبان في محلة الأشرفية- بيروت، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت القطعات المختصة من تحديد هويته، ويدعى ب. س. (من مواليد عام 1983، لبناني)”.

وأشار البيان إلى انه “بتاريخ 17-5-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، نفذت دوريات من الشعبة مكمناً محكماً في محلة النهر- الجعيتاوي، تمكنت بنتيجته من توقيف المشتبه به، على متن دراجة آلية من دون لوحات”. مضيفاً: “ضبط بحوزته 24 ظرفاً تحتوي على مادتي الهيرويين والسالفيا”.

المخدرات المضبوطة

المخدرات المضبوطة

وتابع البيان: “بتفتيش مكان إقامته في محلة الجعيتاوي، تم ضبط 21 ظرفاً تحتوي على مادة الهيرويين، كمية من الحبوب المخدرة ومبلغ مالي. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات إلى عدد كبير من الشبان في الأشرفية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو حصيلة عمليات ترويج المخدرات”، مؤكداً أنه “أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

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