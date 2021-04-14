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توقيف مروّج مخدّرات في بيروت يستأجر غرفة في أحد فنادق الحمرا

14 - أبريل - 2021
توقيف

توقيف

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة

البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة شبكات تجارة المخدّرات وترويجها، من قِبل عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، وبعد أن توافرت معلومات عن قيام أحد الأشخاص بعمليات ترويج في مدينة بيروت إلى عددٍ كبيرٍ من الزبائن، مستأجراً لهذه الغاية غرفة في أحد الفنادق في محلة الحمرا.

بتاريخ 1-4-2021، وبعد عملية رصد ومتابعة والتّأكّد من وجوده في غرفته، داهمته قوّة مشتركة من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي والمجموعة الخاصّة حيث تمكّنت من توقيفه.

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