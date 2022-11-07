الأثنين 13 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 7 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف مرّوج مخدرات في مرجعيون

منذ ساعة واحدة
خطر المخدرات يهدد شباب لبنان

خطر المخدرات يهدد شباب لبنان

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“توافرت معلومات لدى دوريَّة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام المواطن: أ. ش. (مواليد عام 1986، لبناني) على ترويج المخدّرات من نوعي الكبتاغون وحشيشة الكيف ضمن قرى وبلدات قضاء مرجعيون.

وبنتيجة المتابعة، وبعد رصد تحرّكات المذكور، تمَّ تحديد مكان تواجده ليل 17/9/2022 في بلدة الطيبة – السَّاحة العامَّة، فتوجَّهت الدوريَّة إلى المكان، وبمجرّد وصولها قام المطلوب بالفرار بالاتجاه المعاكس تاركًا خلفه سيّارته نوع “ب. أم” التي كان على متنها، فأقدم على رمي المفتاح في محاولة منه لمنع الدوريَّة من تفتيشها، مستغلًّا استحالة العثور عليه في الظلام، ولكن الدوريَّة تمكنت من اللّحاق به وتوقيفه.

وأودع الموقوف والآلية والمضبوطات مخفر العديسة للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قاضي-تعبيرية
    إصدار 9 مذكرات توقيف وجاهية في ملف النافعة
    وزير الصحة فراس الأبيض
    الابيض: لقاح الكوليرا لن يكون إلزاميا
    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع... فكم بلغ؟
    حسين جعفر
    جريمة مروعة في خلدة ضحيتها شاب عشريني!
    بشير الجميل
    بالفيديو: هذا من أمر باغتيال بشير الجميل