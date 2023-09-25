توقيف مطلق النار على السفارة الأميركية

قال مصدران أمنيان لرويترز ان شعبة المعلومات ألقت القبض على شخص على الأقل شارك في إطلاق الرصاص على السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقال مصدر أمني إن الشخص رجل لبناني، فيما قال المصدر الأمني الثاني إن الذخيرة التي كانت بحوزته في موقعه تمت مصادرتها أيضاً.

هذا ووقع إطلاق النار، الذي لم يسفر عن أي إصابات، في وقت متأخر من يوم الأربعاء بالقرب من السفارة الأمريكية الخاضعة لحراسة مشددة في عوكر.

وقالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا الجمعة إن السفارة “لم يرهبها” هذا الحادث.

وأضافت بعد لقائها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي ندد بإطلاق النار “نعلم أن السلطات تحقق في هذا الحادث”.

فيما أعلن المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان جيك نيلسون، عن إطلاق أعيرة نارية على السفارة الأربعاء، من دون وقوع إصابات.

وأضاف: “عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية”، مؤكدًا أنه “لم تقع إصابات، ومنشآتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف”.

ونقلت واشنطن سفارتها من بيروت إلى عوكر في أعقاب هجوم انتحاري عام 1983 في العاصمة اللبنانية أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا.