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توقيف مطلق النار على دوريّات قوى الأمن أثناء إزالة مخالفات وتعديّات على الأملاك العامّة

منذ ساعتين
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخي 1 و2-11-2023، أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النّار بإتجاه دوريات تابعة لسريّة طرابلس في وحدة الدّرك الإقليمي، والتي كانت تعمل على إزالة مخالفات وتعدّيّات على الأملاك العامّة في محلّة “دوّار أبو علي – باب التبانة”.

بتاريخ اليوم 4-11-2023، وبنتيجة الجهود الحثيثة، تمكّنت إحدى دوريّات السّريّة من معرفة هويّة مطلق النّار ومكان وجوده، وتوقيفه في محلّة باب التبّانة، ويدعى:

ح. م. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني) ملقّب بـ “الجندي”
التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

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