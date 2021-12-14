الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 14 ديسمبر 2021 |
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توقيف مطلوبين في منطقة حي السلم

منذ 15 دقيقة
توقيف مطلوبين

توقيف مطلوبين

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 13 / 12 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم ــــ الضاحية الجنوبية كلاً من (ح.ص) و (ش.ع)، وذلك لوجود مذكرات توقيف صادرة بحقهما بجرائم: تأليف عصابة لتجارة المخدرات وترويجها، والقيام بأعمال السلب والسرقة، وتجارة الأسلحة. وقد شارك الموقوف الثاني بتاريخ 14 / 5 / 2021 في إطلاق نار أدى إلى مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين بينهم رقيب في الجيش، بالإضافة إلى إطلاق النار باتجاه آلية عسكرية تابعة لأحد الأجهزة الأمنية.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

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