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توقيف مطلوبين في منطقتَي داوود العلي ـ الشوف ووسط بيروت وضبط أسلحة وذخائر حربية

منذ 41 دقيقة
أمن الدولة

أمن الدولة

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات نتيجة الرصد والمتابعة، المواطنَين (خ.م.) و(ع.ح.) والفلسطيني (ر.أ.) لإقدامهم على إطلاق النار بتاريخ 8/8/2023 في منطقة داوود العلي ــــ الشوف، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر. كما دهمت الدورية منازلهم وضبطت أسلحة وذخائر حربية وعتادًا عسكريًّا.

كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة وسط بيروت المواطن (ع.ن.) لوجود مذكرات توقيف بحقه بجرائم الإتجار بالأسلحة وإطلاق النار وافتعال إشكالات، والسوري (ر.أ.) الذي كان برفقته.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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