توقيف مطلوب بجرائم سرقة ومحاولة قتل في منطقة بئر حسن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف المدعو “ح. ع.” (مواليد عام 1996، لبناني) في منطقة بئر حسن بتاريخ 8 أبريل 2024.

وجاء في البيان: “في إطار المتابعة المستمرة لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، تم التحرك بعد توافر معلومات عن تواجده في المنطقة المشار إليها”.

ووفقاً للبيان الصادر عن شعبة العلاقات العامّة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإن “ح. ع.” كان مطلوبًا بجرائم سرقة ومحاولة قتل. وعلى الفور، تم تحديد هويته وإلقاء القبض عليه من قبل دوريات الشعبة المختصة، بعد عملية رصد دقيقة ومتابعة دائمة.

وخلال عملية التفتيش، تم ضبط بحوزة الموقوف حبة من مادة مشتبه بها أنها حشيشة الكيف، إضافة إلى ظرف نايلون يُستخدم لتعبئة المواد المخدرة وشفرة ذات قبضة بلاستيكية، كما تم العثور على مبلغ مالي بحوزته.

وأشارت الشعبة إلى أنه تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى الجهات المختصة بناءً على إشارة القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

وأكّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التزامها الدائم بملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام في لبنان.

وحثّت المديرية المواطنين على التعاون والإبلاغ عن أي شخص مشتبه به أو نشاط مشبوه، لضمان سلامة المجتمع وسلامة الجميع.