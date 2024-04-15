الأثنين 6 شوال 1445 ﻫ - 15 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف مطلوب بجرائم سرقة ومحاولة قتل في منطقة بئر حسن

منذ 41 دقيقة
توقيف مطلوب بجرائم سرقة ومحاولة قتل في بئر حسن

توقيف مطلوب بجرائم سرقة ومحاولة قتل في بئر حسن

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف المدعو “ح. ع.” (مواليد عام 1996، لبناني) في منطقة بئر حسن بتاريخ 8 أبريل 2024.

وجاء في البيان: “في إطار المتابعة المستمرة لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، تم التحرك بعد توافر معلومات عن تواجده في المنطقة المشار إليها”.

ووفقاً للبيان الصادر عن شعبة العلاقات العامّة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإن “ح. ع.” كان مطلوبًا بجرائم سرقة ومحاولة قتل. وعلى الفور، تم تحديد هويته وإلقاء القبض عليه من قبل دوريات الشعبة المختصة، بعد عملية رصد دقيقة ومتابعة دائمة.

وخلال عملية التفتيش، تم ضبط بحوزة الموقوف حبة من مادة مشتبه بها أنها حشيشة الكيف، إضافة إلى ظرف نايلون يُستخدم لتعبئة المواد المخدرة وشفرة ذات قبضة بلاستيكية، كما تم العثور على مبلغ مالي بحوزته.

وأشارت الشعبة إلى أنه تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى الجهات المختصة بناءً على إشارة القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

وأكّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التزامها الدائم بملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام في لبنان.

وحثّت المديرية المواطنين على التعاون والإبلاغ عن أي شخص مشتبه به أو نشاط مشبوه، لضمان سلامة المجتمع وسلامة الجميع.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف آلية دبلوماسية لـ"اليونيفيل" في حي السلم بالضاحية الجنوبية
    توقيف آلية دبلوماسية لـ"اليونيفيل" في حي السلم بالضاحية الجنوبية
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي يُدين الاعتداءات الإسرائيلية ويُحذر من الحرب
    وزارة الخارجية والمغتربين
    بيان عاجل من وزارة الخارجية.. ماذا جاء فيه؟

    الأكثر قراءة

    من داخل إحدى المشافي اللبنانية
    انتشار جرثومة في لبنان: تحذيرات وتوجيهات طبية للمواطنين
    السفارة الأمريكية في بيروت
    تحذير عاجل من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا جاء فيه؟
    المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري
    أولى خطوات الرد الإيراني بدأت.. والجيش الإسرائيلي يتوعد طهران!