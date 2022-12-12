الأثنين 18 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 12 ديسمبر 2022 |
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توقيف مطلوب بجرائم سرقة ومخدرات وترويج عملة مزيّفة

منذ 50 دقيقة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، من خلال عملية رصد ومتابعة، من توقيف المدعو م. ر. (مواليد عام 1999، سوري)، وهو مطلوب للقضاء بموجب /8/ ملاحقات قضائية بجرائم سرقة ومخدرات وترويج عملة مزيّفة.

بتفتيشه عثر بحوزته على كمية من حشيشة الكيف، كما تبيّن ان إقامته غير شرعية.

سلِّم الموقوف الى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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