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توقيف مطلوب بجرائم قتل وسلب وتعاطي المخدرات في الضاحية الجنوبية

13 - فبراير - 2022
توقيف

توقيف

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش خلال عملية دهم في منطقة الليلكي ــــ الضاحية الجنوبية المواطن (ا.ح).

وقد صدرت بحق الموقوف عدة مذكرات توقيف بجرائم إطلاق النار من أسلحة حربية ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص، وتعاطي المخدرات (مادة الكوكايين)، وسلب بقوة السلاح وتهجّم على منزل مواطن وتأليف عصابة مسلحة تعمل على افتعال الإشكالات بين المواطنين إضافة إلى سرقة الدراجات النارية في المنطقة المذكورة.

وكان الموقوف قد أقدم على سلب شخص دراجته النارية بقوة السلاح، وشراء أعداد كبيرة من الدراجات النارية المسروقة بأسعار زهيدة وبيعها فيما بعد، بالإضافة إلى إقدامه برفقة آخرين على استدراج شخص سوري وسلبه مبلغ مالي 2800 دولار أميركي بقوة السلاح.

وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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