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أخبار لبنان
توقيف مطلوب بعدد من مذكرات التوقيف
22 - أبريل - 2021
توقيف
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أوقفت قوة من مخابرات الجيش اللبناني المطلوب ص، ع. ط في دورس وهو مطلوب بعدد من مذكرات التوقيف.
المصدر :
الوكالة الوطنية للإعلام
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