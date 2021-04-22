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توقيف مطلوب بعدد من مذكرات التوقيف

22 - أبريل - 2021
توقيف

توقيف

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أوقفت قوة من مخابرات الجيش اللبناني المطلوب ص، ع. ط في دورس وهو مطلوب بعدد من مذكرات التوقيف.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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