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توقيف مطلوب بعد يومين من سرقته مبلغ "200 مليون ليرة"

3 - أكتوبر - 2021
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:

بتاريخ 26-9-2021، ادعت سيدة لدى مخفر المصنع في وحدة الدّرك الإقليمي ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ مالي كبير بواسطة الكسر والخلع من الخزنة الموجودة في منزلها الكائن في بلدة الروضة البقاعية.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّل عناصر المخفر الى تحديد هوية السّارق الذي تم استدراجه وتوقيفه بتاريخ 28-9-2021، وتبيّن أنّه يدعى: ح. م. (مواليد عام 1997، سوري)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. وقام بالدلالة على المكان حيث خبّأ المبلغ المسروق فجرى ضبطه وإعادته الى المدعية، وقد بلغ /173/ مليون ليرة لبنانية و/1420/ دولاراً أميركياً.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.

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