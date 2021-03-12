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توقيف مطلوب في مخيم البداوي.. وتسليمه الى فرع المعلومات

منذ 15 دقيقة
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان دورية من كتيبة “شهداء مخيم البداوي” القت القبض على أحد المطلوبين بتهم الإرهاب في المخيم، بعد متابعة ومداهمة مقر إقامته في المخيم، وتلقي معلومات بأنه يحمل قنابل وسلاحا حربيا.

وحاصرت الدورية المبنى الذي كان يتحصن فيه بعد إخلائه من قاطنيه، لكن المطلوب قام باتخاذ أم وابنتها رهينة في الشقة، مهددا بتفجير نفسه وقتل الرهينتين. إلا أنه بعد مفاوضات أجريت معه وافق على تسليم نفسه إلى قائد الكتيبة علي أبو الشوق.

وبعد اعتقاله تم تسليمه الى قيادة حركة “فتح” في المخيم، التي سلمته بدورها الى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

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