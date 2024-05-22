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توقيف مطلوب للقضاء بجرم ابتزاز امرأة

منذ 40 دقيقة
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بمختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية وتوقيفهم، ونتيجةً لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت قوّة من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف أحد المواطنين بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ابتزاز امرأة وتهديدها.

وقد أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وفي هذا الإطار، دعت قوى الأمن الداخلي إلى عدم التردّد في الإبلاغ عن حالات الابتزاز أو التّهديد، أو التّحرش أو الاعتداء الجنسي وخصوصا على النساء والقصَّر، كي لا يتمادى المجرم المعتدي في أفعاله ويكرِّرها على ضحايا آخرين.

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