توقيف ويليام نون... والسبب؟

علمت mtv أنّ توقيف وليم نون من قبل أمن الدولة حصل بناءً على اشارة القاضي زاهر حمادة على خلفيّة تصريح نون عن تفجير قصر العدل، وسيُحال الإثنين على المباحث الجنائية المركزية بناءً على بلاغ بحث وتحرٍّ من القاضي غسان عويدات.

وقال نون في تصريح سابق له إنهم قاموا باتهامي بالتحريض الى الشغب وبتحطيم مكاتب القضاة والتعدي على الأملاك العامة، أنا محرّك، ولست محرّض ولن أكون”.

وتابع نون: “الجو العام كان “مشنّج” يوم أمس، وكان هناك استفزاز من الجهة الأمنية بشكل كبير للمرة الأولى”.

وكشف نون أن عند وصوله الى قصر العدل تم نزع حزامه وساعة يده، لافتا الى أنها المرة الأولى التي يتم التعامل بها بهذه القسوى، قائلا: “اعتبروا أن التحرّك كان “سلميا” الى حد وصولي”.