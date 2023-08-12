توقيف 130 سوريا و5 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 12 / 8 / 2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة الشيخ زنّاد – عكار 130 سوريًّا و 4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية المواطن (ش.س.).

وأكدت قيادة الجيش أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-130-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7-%D9%88-5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9