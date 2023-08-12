السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف 130 سوريا و5 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية

منذ 7 دقائق
قارب مهاجرين- أرشيفية

قارب مهاجرين- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 12 / 8 / 2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة الشيخ زنّاد – عكار 130 سوريًّا و 4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية المواطن (ش.س.).

وأكدت قيادة الجيش أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-130-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7-%D9%88-5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9

    المزيد من أخبار لبنان

    حزب الله يشيع قتيله في حادثة الكحالة
    أحزاب ومجموعات معارضة: لا نزال نتمسّك بخيار الدولة في وجه دويلة "حزب لله"
    تلفزيون لبنان
    نادي الصحافة: نأسف لما آلت إليه الأمور في "تلفزيون لبنان"
    وزارة الثقافة
    "الثقافة": استقبال طلبات الترشح لجائزة الاوسكار عن فئة الفيلم الاجنبي

    الأكثر قراءة

    ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة
    ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه
    موريس سليم
    وزير الدفاع يكشف "مفاجأة" تتعلق بتعرض موكبه لإطلاق النار
    وزير الدفاع موريس سليم
    صورة.. نجاة وزير الدفاع من محاولة اغتيال