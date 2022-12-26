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توقيف 16 شخصاً في 24 و25 الحالي

منذ 13 دقيقة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين والمخلّين بالأمن ضمن مدينة طرابلس، وتنفيذًا للخطّة الأمنية في خلال فترة الأعياد، أُعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في الشّعبة لتكثيف دوريّاتها في مختلف مناطق مدينة طرابلس، والعمل على توقيف المطلوبين والمشتبه فيهم بمختلف الجرائم.

بتاريخي 24 و 25-12-2022 وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريّات الشعبة، تمكّنت من توقيف /16/ شخصاً، من بينهم:

– ع. ح. (من مواليد عام ۱۹۹٤، سوري) أوقف في محلّة دوار الساعة – الميناء من دون أوراق ثبوتية للاشتباه به بأعمال سرقة، وضُبط بحوزته دراجة آلية نوع “ياماها” من دون هيكل خارجي “كاريناج” وبلا لوحات وأوراق، كذلك ضُبط بحوزته “مفك براغي” وسكّين وقفّازات.

– ع. ش. (من مواليد عام ۱۹۹۳، فلسطيني)، أوقف في محلّة التّل على متن سيارة من دون لوحة خلفية، وهو مطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكّرات توقيف بجرائم سرقة ومخدّرات، وضبط بحوزته كميّة من المخدّرات و”مقصّ حديد”.

– /14/ شخصاً ضُبط بحوزتهم كميّات من المخدّرات من أنواع مختلفة وأسلحة من دون تراخيص وممنوعات متعدّدة.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المراجع المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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