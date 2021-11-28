توقيف 24 شخصاً دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ونتيجةً لمعلومات توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكّنت قوّة من الشعبة ومن قطعات سريّة حلبا في وحدة الدّرك الإقليمي، ليل ٢٤-٢٥ /١١ / ٢٠٢١، من ضبط حافلة لنقل الركّاب (فان)، على طريق عام بيت ملات / الجومة، وبداخلها /24/ شخصاً من التابعية السورية، بينهم نسوة وأطفال، دخلوا بطريقة غير شرعية الى لبنان، عبر الحدود اللبنانية – السورية عبر منطقة وادي خالد، وذلك بمساعدة بعض المتورطين في عمليات تهريب الأشخاص عبر الحدود، لقاء مبالغ مالية.

أحيل الاطفال والنسوة، إلى المديرية العامة للأمن العام، في حين أوقف /6/ أشخاص من ركّاب الحافلة، واحيلوا الى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين”.