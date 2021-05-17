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توقيف 277 مطلوباً بجرائم مختلفة خلال الأسبوع المنصرم

17 - مايو - 2021
توقيف

توقيف

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أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر “تويتر”، توقيف 277 مطلوباً بجرائم مختلفة خلال الأسبوع المنصرم.

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