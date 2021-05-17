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أخبار لبنان
توقيف 277 مطلوباً بجرائم مختلفة خلال الأسبوع المنصرم
17 - مايو - 2021
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أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر “تويتر”، توقيف 277 مطلوباً بجرائم مختلفة خلال الأسبوع المنصرم.
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