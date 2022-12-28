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توقيف 28 شخصاً بجرائم مختلفة في طرابلس

منذ 14 دقيقة
توقيف مطلوب في طرابلس

توقيف مطلوب في طرابلس

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“بنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطعات سرية طرابلس ومفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي للحد من الجريمة بمختلف أنواعها. وخلال الفترة الممتدة من 23-12-2022 ولغاية 26-12-2022، وبعد المتابعة الميدانية والاستقصاءات والتحريات المكثفة في مدينة طرابلس، تم توقيف /28/ شخصا من جنسيات مختلفة (لبنانية، سورية، فلسطينية) بجرائم مختلفة منها: سرقة ومخدرات، وحيازة أسلحة حربية وغيرها، إضافة إلى تنظيم عدد من المحاضر في حق المخالفين.

أودع الموقوفون والمضبوطات الفصائل المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء”.

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